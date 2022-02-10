На Украине заявили, что Зеленский «выглядел как дурак», отвечая на слова Путина о «красавице»

Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на слова Владимира Путина о «красавице», пытался пошутить, но вышло это крайне неудачно. Об этом политолог заявил в эфире канала «Первый казацкий» на YouTube.

«[Зеленский] перевел стрелки, что вроде Путин имел в виду Украину, что она тоже красавица, только не твоя, а моя. Ну понес всякую ахинею в ответ и выглядел как дурак просто, самый элементарный», — считает Погребинский.

По его мнению, ошибка Зеленского в том, что он в своем ответе решил «блеснуть» чувством юмора, однако не обратил внимания на главную мысль --выполнение минских соглашений.

Высказывание Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица» прозвучало 7 февраля в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве. Стороны обсуждали вызвавшие споры гарантии безопасности и ситуацию на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это выражение относилось к необходимости Киева выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениям.

Комментируя слова Путина, Зеленский заявил, что Украина действительно «красавица», но не согласился с местоимением «моя».