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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Замглавы МИД рассказал, что точно не входит в планы НАТО

Замглавы МИД Руденко заявил, что в планы НАТО не входит установление мира на Украине

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что у РФ нет каких-либо намерений нападать на Украину, но на Западе данную позицию не слышат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства.

По его словам, среди задач Североатлантического альянса нет планов по установлению мира на Украине.

«Ситуация дошла до абсурда. Мы неоднократно и на различных уровнях заявляли, что не имеем планов относительно какого-либо «вторжения» или «нападения» на Украину», — сказал Руденко.

Он обратил внимание, что позицию Москвы не хотят воспринимать не только на Западе, но и на Украине.

С осени 2021 года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Также в Турции обвинили Запад в создании паники на Украине.

Кроме того, в Пентагоне заявили, что Россия не приняла окончательных решений по Украине.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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