Токаев назвал цель организаторов январских протестов в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что январские протесты в республике были тщательно подготовленной операцией международных террористов, которые планировали подрыв конституционного строя и госпереворот.

Он отметил, что следствием этих событий стало большое количество жертв, и заверил, что виновных найдут и привлекут к ответственности.

В свою очередь Владимир Путин констатировал, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд.

В начале января в Казахстане прошли массовые протесты, они начались с недовольства жителями городов Жанаозен и Актау двукратным увеличением цен на сжиженный газ. Впоследствии протесты распространились и на другие города республики, участники акций стали нападать на госучреждения и правоохранителей. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали более 4,5 тыс. человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.