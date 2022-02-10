НАТО направило России письмо о диалоге по ядерному оружию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправил главе Министерства иностранных дел (МИД) России Сергею Лаврову письмо с призывом провести новые переговоры, в том числе по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Столтенберг адресовал соответствующее письмо после встречи с британским премьером Борисом Джонсоном. В тексте упоминались снижение рисков, военная транспарентность, а также контроль над вооружениями.

«Сегодня я направил письмо министру Лаврову, в котором предложил провести диалог о деэскалации на Украине, военной транспарентности, снижении рисков, контроле над вооружениями, включая ядерную политику России и НАТО», — подчеркнул Столтенберг.

Также генсек альянса обратил внимание, что опять повторил свое предложение «РФ продолжить диалог в рамках серии встреч в Совете Россия — НАТО».

Полный текст обращения со стороны генсека НАТО в адрес главы МИД России пока не приводится.

Ранее Столтенберг заявил о планах НАТО разместить свои войска в районе Черного моря.