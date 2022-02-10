Лавров назвал спекуляцией сообщения о планах России захватить Киев и другие города Украины

Глава МИД России Сергей Лавров назвал спекуляциями информацию о том, что Россия якобы готовит операцию с целью захвата Киева и других городов Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, передает ТАСС.

По его словам, на эту тему спекулируют даже уважаемые западные средства массовой информации.

Также министр указал на то, что в прессе тиражируется тема, что Москва якобы готовит переворот, чтобы «посадить так называемый марионеточный режим в украинской столице».

Подробнее, о чем поговорили Лавров и Трасс на встрече в Москве в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия оказывает на Украину психологическое давление своими войсками у границы.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину.