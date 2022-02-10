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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В РФ не исключили, что порекомендуют персоналу диппредставительств уехать из Украины

МИД: Россия может посоветовать неосновному персоналу диппредставительств на Украине уехать

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МИД РФ/Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Москва, предположительно, порекомендует неосновному персоналу своих дипломатических представительств на Украине уехать из страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы тоже посмотрели на их [англосаксонских коллег] действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», — заявил глава российского ведомства во время пресс-конференции с участием главы МИД Великобритании Лиз Трасс.

В настоящий момент примерные сроки, когда дипломатам надо будет покинуть украинского государство, не приводятся.

Ранее Лавров заявил, что Лондон и Москва по-разному трактуют Минские соглашения. Российский министр добавил, что подробно рассказал Трасс о ситуации с невыполнением Украиной упоминаемых договоренностей.

10 февраля в Москву прибыла министр иностранных дел Британии Лиз Трасс для переговоров с Лавровым по ситуации вокруг Украины.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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