Лукашенко оценил риски «горячей войны»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что никакой «горячей войны» не произойдет. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Все на слуху. Военные, военные, военные… Может, говорят, где-то переборщили с этими терминами военными. Ну а что нам, молчать? Чтобы потом, если вдруг что-то случится, народ нам скажет: а где ж вы были, почему нам не говорили?» — сказал белорусский глава государства, когда принимал кадровые решения.

По словам Лукашенко, он анализировал свои шаги и поступки, допуская, что, вероятно, военная тема поднималась часто.

«А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет», — подчеркнул президент республики.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия начали совместные учения «Союзная решимость – 2022». Численность военных и вооружений, участвующих в учениях, не раскрывается.