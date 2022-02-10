Кулеба попросил ОБСЕ подготовить доклад из-за предоставления жителям Донбасса паспортов РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к ОБСЕ с запросом о подготовке доклада в связи с предоставлением Россией гражданства жителям Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский дипломат заявил, что «это очень болезненная для Украины тема».

Кулеба выразил мнение, что доклад ОБСЕ зафиксирует негативные последствия таких действий и покажет пример для других государств, что подобное повторять нельзя.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Благодаря этому закону жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик смогли получить российские паспорта в упрощенном порядке.

Ранее бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что Россия годами тщательно готовилась к «захвату» Крымского полуострова, Донецкой и Луганской областей. В качестве примера он привел выдачу российских паспортов и внедрение российских граждан во все органы власти.