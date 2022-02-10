Рейтинг Байдена рухнул ниже 40%

Одобрение работы президента США Джо Байдена среди американцев продолжает падать, передает Fox News. По информации телеканала, рейтинг главы Белого дома уже ниже 40% — согласно последним национальным опросам, его действия поддерживают лишь 39% респондентов, недовольны президентом 54% американцев.

По мнению телеканала, главными причинами падения показателей Байдена стало подключение США к украинскому кризису. Кроме того, против президента играет и ряд внутренних проблем, в том числе рост цен на топливо и коммунальные услуги на территории США.

Отдельно Fox News указывает на продолжение пандемии COVID-19 в стране, а также отмечает отсутствие подвижек в вопросе урегулирования проблем с мигрантами на американо-мексиканской границе.

Ранее в США заявили, что президент России Владимир Путин одержал крупную победу над Байденом.