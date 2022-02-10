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Лондон не успел представить «самые жесткие санкции» против Москвы

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Global Look Press

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс 10 февраля встречается со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, чтобы рассказать о плане Лондона ввести «самые жесткие санкции» против России, пишет The Guardian. Однако, по информации издания, данный проект, несмотря на обещание британских властей, так и не был представлен парламенту.

В МИД Великобритании обещали, что соответствующий пакет ограничительных мер, который, в частности, предполагает запрет на взаимодействие с российскими юридическими и физическими лицами, парламент должен был увидеть, а в лучшем случае еще и рассмотреть, к 10 февраля — то есть непосредственно к встрече Трасс с Лавровым.

Впрочем, на данный момент никаких проектов британские законодатели от минфина или МИД так и не увидели. Более того, в настоящее время парламентарии находятся в двухнедельном отпуске. При этом в британском МИД утверждают, что документ вскоре будет согласован Трасс, как ожидается, до 13 февраля.

Ранее сообщалось, что в МИД России оценили последствия новых санкций Великобритании.

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