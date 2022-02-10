Две трети американцев не смогли найти Украину на карте мира

Большинство жителей США не знают, где находится Украина, свидетельствуют данные опроса Morning Consult. Согласно исследованию, найти республику на карте мира смогли лишь 34% респондентов. В то же время определить положение России удалось 72% опрошенных.

Опрос компании проводился на фоне продолжения информационной кампании, развернутой западными политиками, о якобы угрозе «российского вторжения» на Украину. По выводам социологов, респонденты, знающие расположение украинского государства на карте мира, занимают более жесткую позицию в вопросе противостояния «агрессии» России.

Так, 58% опрошенных, среди тех, кто знает где Украина, выступили за введение серьезных санкций против Москвы, в том числе в отношении президента РФ Владимира Путина, в случае «нападения» на украинскую территорию. В то же время среди респондентов, не знающих украинского расположения, такие меры поддержали лишь 41%.

Кроме того, 50% американцев, которые смогли найти Украину на карте, выступают за продолжение отправки вооружений Киеву для давления на Россию. Среди тех, кто не может найти украинское государство на карте, это решение поддерживают только 37%.

Ранее сообщалось, что США рассматривают санкции против РФ из-за «кибератак» на Украину.