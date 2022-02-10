Посол России Келин заявил, что Лондон не намерен налаживать отношения с Москвой

Великобритания не намерена искать что-либо для налаживания отношений с Россией во время поездки главы МИД королевства Лиз Трасс в Москву. Об этом заявил посол России в Британии Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс 10 февраля прибыла в российскую столицу для переговоров по ситуации на Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Вот я нахожусь в Лондоне и все, что я слышу из официальных уст, даже предполетное заявление Лиз Трасс, которое она делает, это заявление, его содержание не свидетельствуют (о желании – ред.) искать здесь (в Москве) что-либо, думать о чем-то», — сказал Келин.

По его словам, Лондон «не хочет думать, хочет давить», как это делает Вашингтон. При этом посол отметил, что сейчас нет необходимости серьезно воспринимать британскую политику.

«А та политика, которая была в 90-е годы — серьезные размышления о будущем европейской безопасности, об общем европейском доме, вот куда надо возвращаться, отталкиваясь от нашего наследства, которое мы имеем», — сказал Келин.

На прошлой неделе Трасс заявила, что утверждения Москвы об отсутствии намерений вторгаться на Украину являются «ложными», а «глубина попыток России разрушить Украину и угрожать ей очевидна».

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия выступает за равноправный диалог с Великобританией, и Лондон должен изменить тональность риторики в отношении Москвы.