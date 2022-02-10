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Экс-глава Мюнхенской конференции рассказал, как уговорил Путина выступить в 2007 году

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал, как уговорил президента России Владимира Путина выступить на Мюнхенской конференции в 2007 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он вспомнил, что несколько раз виделся с Путиным в Москве, Петербурге и Сочи. В одну из таких встреч Тельчик пригласил главу России выступить на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения, одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал свое слово», — заявил экс-глава Мюнхенской конференции.

По его словам, в ходе выступления Путин поднял ряд важных вопросов, в том числе о планируемом размещении американских ПРО в Румынии и Болгарии.

Ранее экс-глава МИД Австрии признала правоту Путина в мюнхенской речи.

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