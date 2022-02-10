Российский посол посоветовал французским дипломатам присмотреться к истории с DW

Посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что французским партнерам следует внимательнее присмотреться к истории с немецким телеканалом Deutsche Welle, санкции против СМИ – не путь России, но в каких-то случаях наступает предел. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Этот вопрос всегда существовал в нашей повестке дня. Владимир Владимирович (Путин) на эту тему беседовал с (Эммануэлем) Макроном. Эта постоянная тема в диалоге Сергея Викторовича Лаврова с его коллегой (Жан-Ивом) Ле Дрианом», — рассказал Мешков.

Он подчеркнул, что несколькими годами ранее во время своего визита во Францию глава МИД Сергей Лавров отказывался выходить на пресс-конференцию, пока в зал не были допущены российские журналисты.

Дипломат также отметил, что дискриминация российских СМИ во Франции совершенно недопустима.

«Я бы дал совет нашим французским коллегам внимательнее присмотреться к истории с Deutsche Welle. Может быть, это повлияет на их умственный процесс», — добавил Мешков.

Ранее Министерство иностранных дел РФ объявил, что будут предприняты ответные меры на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle на территории России.