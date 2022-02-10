Путин обсудит союзнические отношения с Токаевым

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомарт Токаевым 10 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул №3».

По данным канала, лидеры двух государств обсудят «состояние и перспективы дальнейшего развития всего комплекса российско-казахстанских союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы».

Как ранее подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, предстоящий визит Токаева в Москву является очень важным. Он уточнял, что в процессе подготовки находится целый ряд договоров. Президенты России и Казахстана должны будут обсудить торгово-экономическую кооперацию и региональные конфликты.

По итогам их встречи планируется пресс-конференция, где Путин и Токаев сделают ряд заявлений.

Как ранее писала газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в Нур-Султане и Москве, после окончания переговоров казахстанский президент направится в Казань.