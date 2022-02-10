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Генерал-губернатор Канады заразилась коронавирусом

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Ronny Hartmann/AP

Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон сдала положительный тест на коронавирус и ушла на самоизоляцию. Об этом сообщает ее пресс-служба в Twitter.

«Этим утром я сдала положительный тест на COVID-19 и в настоящее время у меня слабо выраженные симптомы заболевания. Я продолжу самоизоляцию и в ближайшие дни немного отдохну», — сказала Саймон.

27 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в своем Twitter, что ушел на пятидневную самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусной инфекцией. Он уточнял, что будет работать из дома.

Однако 29 января он и его семья покинули свой дом в Оттаве из-за опасений за свою безопасность на фоне массовых протестов водителей грузовиков. Митингующие требовали отменить пакет антиковидных мер, который вступил в силу 15 января. Власти обязали невакцинированных дальнобойщиков, которые возвращаются из США, сдавать ПЦР-тесты и выдерживать 14-дневный карантин. По данным EAdaily, в акции приняли участие и те дальнобойщики, кто прошел вакцинацию. Они выступают не против карантинных мер, а против «политики принуждения и разделения граждан на категории».

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