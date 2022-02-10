Захарова поздравила коллег с Днем дипломатического работника картинкой с целующейся парой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила своих коллег с профессиональным праздником на своей странице в Facebook.

«День дипломатического работника» — профессиональный праздник всех дипломатических работников Российской Федерации, который отмечается в России ежегодно, 10 февраля. Он был учрежден 31 октября 2002 года Указом № 1279 президента Владимира Путина.

Для поздравления Захарова выбрала картинку с целующейся парой, на которой женщина просит своего избранника сказать ей «три главных слова». На что ее возлюбленный отвечает: «Гарантии безопасности России». В ответ на пост Захарова получила множество поздравлений от подписчиков.

Дата, 10 февраля, для этого праздника была выбрана президентом России не случайно и связана с историей первого внешнеполитического ведомства России — Посольского приказа. На этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание о нем, а его первым руководителем стал подьячий Иван Михайлович Висковатов (Висковатый) которому Иваном Грозным было «приказано посольское дело».

Однако Висковатый уделял мало внимания посольскому делу и вскоре Посольским приказом стал заниматься Андрей Васильев.

В 1718–1720 гг. Посольский приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел. В 1802 году император Александр I сформировал Министерство иностранных дел. При этом Коллегия иностранных дел не прекратила своего существования, но постепенно все ее важнейшие функции были переданы МИДу. Окончательно Коллегию упразднили в 1832 г.

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