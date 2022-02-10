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Арестованный в США по делу о биткоинах россиянин не обращался в консульство

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Razzlekhan/Instagram

Генконсул Сергей Овсянников заявил, что россиянин Илья Лихтенштейн, арестованный в США по обвинению в отмывании украденных биткоинов на сумму в $4,5 млрд, не обращался в генконсульство России в Нью-Йорке. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Он к нам не обращался ни по каким вопросам. Ни он, ни адвокат. Мы не знаем, обратится ли он или нет. Если обратится, и нужно будет конкретно что-то решать, то будем решать», — сказал он.

Ранее американский суд приостановил решение об освобождении под залог россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган, которых обвиняют в отмывании украденных биткоинов на сумму в $4,5 млрд по текущему курсу.

До этого Министерство юстиции США сообщило о конфискации биткоинов на сумму более $3,6 млрд, которые в 2016 году были украдены в результате хакерской атаки с одной из крупнейших биткоин-бирж Гонконга Bitfinex.

Обвинения по уголовному делу о сговоре с целью отмывания краденых 119 754 биткоинов были предъявлены 34-летнему Илье Лихтенштейну и 31-летней Хизер Морган.

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