Сенаторы попросили Байдена предоставить Украине доступ к разведданным США

Сенаторы США обратились к американскому президенту Джо Байдену с просьбой предоставить Украине максимально возможный доступ к разведданным страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо сенаторов.

«Мы просим, чтобы США делились разведданными с Украиной в максимально возможной степени. Россия — агрессор, и нам необходимо вооружить ее критически важной информацией, необходимой для самообороны», — говорится в письме.

По их словам, это отвечает интересам как США, так и Европы.

США считают, что Россия еще не приняла окончательных решений по ситуации вокруг Украины и Вашингтон будет действовать в этом направлении очень осторожно. Подобное заявление в ходе регулярного брифинга для журналистов сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, американская сторона убеждена, что «все еще есть время и пространство для дипломатии». Кирби уточнил, что США исходят из того, что президент РФ Владимир Путин еще не принял окончательного решения.