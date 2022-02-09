Байден провел разговор с Макроном после визитов последнего в Москву и Киев

Президент США Джо Байден провел разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном после визитов последнего в Москву и Киев. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Президент поговорил с президентом Макроном этим утром. <...> Я ожидаю, что он поговорит с целым рядом других европейских коллег в течение недели», — сказала она.

Вместе с этим Псаки отметила, что Вашингтон пока не готов давать оценку того, насколько, по мнению США, успешно прошла встреча Макрона с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«На что мы обращаем внимание, так это не на сообщения об итогах встречи, а на то, предпринимает ли Россия шаги по деэскалации. Она этого не делает», — заключила пресс-секретарь Белого дома.

8 февраля Макрон посетил Киев, где у него состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. После переговоров французский лидер заявил, что Зеленский готов выполнять минские соглашения. За день до этого французский президент провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, в ходе которых стороны обсудили вызвавшие споры гарантии безопасности и ситуацию на Украине.