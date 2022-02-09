В Белом доме раскритиковали российско-белорусские учения

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что военные учения РФ и Белоруссии привели к обострению напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, если взглянуть на подготовку к данным военным учениям, мы воспринимаем это, конечно, скорее, как действия, направленные на эскалацию, а не на деэскалацию <…> Это, безусловно, нас беспокоит, но я бы не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения», — сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.

Она добавила, что Москва ничего не сделала, чтобы снизить напряженность в регионе.

Выступая перед журналистами, представитель Белого дома также отметила, что американский лидер Джо Байден ценит прямое взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным, однако в ближайшее время контакты Москвы и Вашингтона на высшем уровне не предвидятся.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередной разговор Путина с Байденом может состояться в случае необходимости.