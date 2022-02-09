Латвию уличили в желании свернуть связи с Россией

Посол России в Латвии Михаил Ванин заявил, что власти Латвии сознательно сворачивают связи с Россией, сообщает ТАСС.

По его словам, уже на протяжении нескольких лет «заморожена» работа совместной комиссии историков, в подвешенном состоянии также находится межпарламентское сотрудничество, искусственно тормозится реализация ряда инициатив в гуманитарной и мемориальной сферах.

Ванин добавил, что соотечественники в Латвии имеют право свободно говорить и учиться на родном языке, могут изучать культуру и историю Родины предков.

«Только так «русский мир» за пределами нашей страны может сохранить свою уникальную идентичность и передать ее следующим поколениям», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что одна из задач российских властей заключается в том, чтобы укреплять многоконфессиональный и многонациональный русский мир.