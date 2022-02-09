Посол России в США ответил на вопрос о возможной встрече Байдена и Путина

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не исключены, но работа над их организацией пока не ведется. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Практическая работа на сей счет не ведется, но исключать такого рода контактов нельзя. Они просто востребованы. Все контакты востребованы на любом уровне», – сказал он.

Ранее Антонов заявил, что американские власти по-прежнему угрожают ему выдворением в рамках торга за визы для сотрудников своих дипломатических миссий.

Антонов сообщал, что госдепартамент поднял вопрос о его выдворении, если Россия не выдаст визы охранникам посла США в Москве.

До этого постпред при ООН Василий Небензя заявил о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники российского представительства. Американское посольство в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг с середины мая прошлого года, из-за чего дипломаты, которым нужно выехать из США по неотложным обстоятельствам, потом не могут вернуться на работу.