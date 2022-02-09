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Модель The Economist рассчитала, кто победит на президентских выборах во Франции

The Economist: Макрон выиграет президентские выборы во Франции с вероятностью 82%

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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон выиграет президентские выборы во Франции в 2022 году с вероятностью 82%. Об этом свидетельствуют данные статистической модели издания The Economist.

Шансы выигрыша его конкурентки, председателя Регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекресс оцениваются на уровне 10%, а лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 5%. Вероятность победы других кандидатов составляет меньше одной сотой.

Модель, тем не менее, предсказывает то, что Макрон вряд ли сможет выиграть выборы, избежав второго тура. По всей видимости, конкуренцию ему составит Ле Пен, хотя шансы Пекресс выйти во второй тур также оцениваются как вероятные.

Модели The Economist, в целом, отличаются высокой точностью предсказаний. Так, на президентских выборах в США в 2020 году удалось правильно предсказать победителя в 49 из 50 штатов, а также ошибиться только в двух из 33 предвыборных гонках в сенат.

Выборы во Франции намечены на апрель 2022 года.

Ранее кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс обратилась к россиянам по-русски.

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