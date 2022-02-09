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Американские конгрессмены усомнились в умственных способностях Байдена

Почти 40 конгрессменов-республиканцев потребовали, чтобы Байден прошел когнитивный тест

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Почти 40 конгрессменов-республиканцев направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций. Конгрессменов встревожил недавний инцидентом с оскорблением журналиста Питера Дуси, сообщает телеканал Fox News.

Как уточняет телеканал, письмо подписал бывший врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон и еще 37 законодателей-республиканцев. По их мнению, все президенты должны «следовать примеру [Дональда] Трампа, чтобы документально подтвердить и продемонстрировать здоровые умственные способности».

Авторы письма полагают, что повышенная нервная возбудимость, которую продемонстрировал Байден на встрече в администрации 24 января, согласно Ассоциации Альцгеймера, входит в список 10 признаков снижения умственных способностей.

В июне 2021 года Ронни Джексон уже обращался к президенту США с подобным призывом, но тогда письмо вместе с ним подписали лишь 13 конгрессменов.

В конце января сообщалось, что Байден назвал корреспондента телеканала Fox News Питера Дуси «сукиным сыном» после того, как тот пытался задать ему вопрос об инфляции. Глава государства, по всей видимости, был не в курсе, что его микрофон все еще включен. Инцидент попал в трансляцию его встречи с экономическими советниками в Белом доме, которую вели американские новостные телекомпании.

В Белом доме пока официально не прокомментировали произошедшее. Однако позднее телеканал проинформировал, что американский лидер сам позвонил Дуси, чтобы разрядить сложившуюся ситуацию. Байден пояснил, что его ремарка «не была чем-то личным», и призвал журналиста продолжать ставить вопросы, отличающиеся от тех, которые задают его коллеги.

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