Германия готова к переговорам с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин готов к диалогу с Москвой на всех уровнях для урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом Шольц рассказал после встречи с главой датского правительства Метте Фредериксен, сообщает РИА «Новости».

Стороны обсудили кризис вокруг Украины и дальнейшие отношения с Россией. Шольц отметил, что стратегия Германии, согласованная с ЕС и НАТО, обозначает готовность к диалогу с Россией на всех уровнях и во всех возможных форматах.

Канцлер Германии при этом пригрозил Москве тяжелыми последствиями в случае агрессии против Украины.

Ранее Шольц заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и приведет к серьезным последствиям для России, однако Запад стремится к диалогу.

Он подчеркнул, что оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров трех стран совпадает. По словам Шольца, дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и приведет к серьезным последствиям для России — политическим, экономическим и геостратегическим.