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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Стала известна реакция Зеленского на заявления о грядущем «вторжении» России

WSJ: Зеленский считает «вторжение» России на Украину маловероятным

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Jonathan Ernst/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский считает «вторжение» России на Украину со стороны РФ маловероятным, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, Зеленский обеспокоен тем, что пессимистичные публичные предупреждения со стороны США о возможном вторжении позволяют РФ расширять усилия по дестабилизации Украины и ее экономики.

Украинский лидер ужесточил свою риторику в отношениях с Москвой с момента прихода к власти в 2019 году, но он всегда оставляет возможность для дипломатии и призывает сохранять спокойствие, чтобы сохранить Украину и ее экономику в безопасности, подчеркивает Wall Street Journal.

Ранее американские СМИ сообщали, что Белый дом недоволен позицией Зеленского по поводу угрозы «вторжения» России. По словам источников, украинский глава обвиняет США в том, что они лишь сеют панику в стране, указывая на возросшую «российскую угрозу». Американского президента Джо Байдена в свою очередь раздражает «преуменьшение угрозы». При этом Киев продолжает просить военную помощь у США и НАТО.

Запад неоднократно обвинял Россию в якобы готовящемся вторжении на Украину. В качестве аргумента западные политики приводили увеличение военнослужащих РФ в приграничной зоне с Украиной — до 125 тыс. солдат. Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. Украина, НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят ответные меры.

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