Дипломатический источник назвал дату визита Путина в Турцию

В Турции рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин приедет страну 14 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«Дата будет обнародована в ближайшие дни, возможно это будет 14 февраля», — сказал он.

6 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы политики смогли там «разобраться в своих проблемах». Турция не первый раз предлагает помощь в урегулировании украинского кризиса, но Москва относится к этому прохладно.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление официальной Анкары предложении организовать встречу российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Что касается встречи с Зеленским, априори от нее никто не отказывался. Если эта встреча поможет разрубить этот узел ситуации на юго-востоке страны, Путин готов встретиться с кем угодно», — сказал представитель Кремля.