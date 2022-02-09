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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Польский председатель ОБСЕ планирует посетить Донбасс

Председатель ОБСЕ Рау планирует посетить Донбасс 11 февраля

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Global Look Press

Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау отправится с визитом на Украину, а 11 февраля посетит Донбасс. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

Он планирует провести встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и министром по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук.

Рау хочет обсудить текущие события на Украине, действия по деэскалации конфликта вокруг страны, а также сотрудничество между ОБСЕ и Киевом.

Во время своей поездки на восток Украины Рау хочет оценить ситуацию с гуманитарным положением и безопасностью в регионе и пообщаться с представителями Красного креста и ООН, Трехсторонней контактной группы и непосредственно Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок посетила линию соприкосновения в Донбассе во время своего визита на Украину. Министр рассказала об «очень удручающих образах и чувствах» при посещении заброшенного села Широкино. «Вы можете почувствовать, что произошло здесь много лет назад, люди потеряли все, что у них было за один день», — сказала Бербок.

По ее словам, это место является свидетельством того, что в центре Европы идет война.

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