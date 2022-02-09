Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Биолог рассказал о возможном синдроме Кушинга у Заворотнюк 14:59
Ученые рассказали, кому может быть опасен парацетамол 14:58
Мужчина помог крокодилу, шесть лет жившему с колесом на шее 14:56
Королева Дании заразилась коронавирусом 14:56
В Дагестане ректора университета арестовали по обвинению в мошенничестве 14:55
Лыжница Долидович покинула Белоруссию, опасаясь преследования властей 14:54
В Норвегии могут запретить раздавать Библии в школах 14:49
Польский председатель ОБСЕ планирует посетить Донбасс 14:47
Путин призвал российские суды к справедливости 14:45
Микробиолог заявила о бесполезности большинства санитайзеров 14:44

В МИД оценили последствия действий НАТО для истории

Захарова предположила переписывание истории Второй мировой войны из-за НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пропаганда НАТО может дойти до того, что мир будет думать, якобы Соединенные Штаты спасли мир от фашизма в годы войны. Об этом сообщает РИА «ФАН».

Захарова обратила внимание, что сейчас о роли СССР говорят 30% людей. Также представитель ведомства предположила, что сейчас тенденция к сносу памятников и переписыванию истории обернется необратимыми результатами.

Как допускает Захарова, вскоре население Земли станет считать, что фашисты якобы завоевали Европу, потом напали на Соединенные Штаты, а Вашингтон «всех спас».

«А мы, естественно, будем причислены не к антигитлеровской коалиции, а, наоборот, к оси зла. Мы практически на каждом брифинге рассказываем о ключевых вехах Второй мировой войны, о нашем участии...» — напомнила Захарова.

Еще официальный представитель Министерства иностранных дел предложила сделать тему сохранения памятников советским солдатам ключевой и ей должна заниматься не только РФ.

Ранее Захарова заявила о сохранении у Североатлантического альянса принципов времен холодной войны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть