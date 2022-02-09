В МИД оценили последствия действий НАТО для истории

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пропаганда НАТО может дойти до того, что мир будет думать, якобы Соединенные Штаты спасли мир от фашизма в годы войны. Об этом сообщает РИА «ФАН».

Захарова обратила внимание, что сейчас о роли СССР говорят 30% людей. Также представитель ведомства предположила, что сейчас тенденция к сносу памятников и переписыванию истории обернется необратимыми результатами.

Как допускает Захарова, вскоре население Земли станет считать, что фашисты якобы завоевали Европу, потом напали на Соединенные Штаты, а Вашингтон «всех спас».

«А мы, естественно, будем причислены не к антигитлеровской коалиции, а, наоборот, к оси зла. Мы практически на каждом брифинге рассказываем о ключевых вехах Второй мировой войны, о нашем участии...» — напомнила Захарова.

Еще официальный представитель Министерства иностранных дел предложила сделать тему сохранения памятников советским солдатам ключевой и ей должна заниматься не только РФ.

Ранее Захарова заявила о сохранении у Североатлантического альянса принципов времен холодной войны.