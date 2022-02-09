В ЕС выбрали пять человек для внесения в черный список по России

В Евросоюзе главы МИД согласовали внесение пяти человек в черный список по России из-за выборов , сообщает ТАСС.

«Послы дали зеленый свет для внесения еще пяти физических лиц, связанных с проведением выборов в российский парламент в Крыму, в список запретительных мер за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — рассказал агентству источник в дипломатических кругах.

Решение послов стран ЕС могут официально утвердить на следующей неделе в ходе заседания Совета Евросоюза.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день Украина не в состоянии вернуть Крым военным путем. По его словам, власти будут добиваться возвращения полуострова в состав Украины, для этого разработана стратегия.

В Крыму парировали, пояснив, что понятие «вернуть Крым» в принципе неприменимо по отношению к полуострову.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.