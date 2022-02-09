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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Папа Римский высказался о возможной войне на Украине

Папа Римский Франциск: война в Украине будет «безумием»

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Yara Nardi/Reuters

Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине будет «безумием» и выразил надежду, что напряженность между Россией и Украиной может быть преодолена путем диалога. Об этом он рассказал на коллективной аудиенции в Ватикане, передает The Vatican News.

«Давайте и дальше молить Бога о мире, чтобы через серьезный диалог можно было преодолеть напряженность и угрозу войны и чтобы переговоры в нормандском формате способствовали достижению этой цели. И давайте не будем забывать. Война — это безумие», — сказал Франциск.

Ранее Папа Римский во время коллективной аудиенции в Ватикане призвал молиться за мир на Украине.

Генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве, священник Кирилл Горбунов заявил, что российские католики присоединятся к молитве за мир на Украине, к которой призвал папа Римский Франциск.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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