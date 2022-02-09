В Японии рассказали об «украинской стратегии» Путина

Президент России Владимир Путин стремится помешать вестернизации Украины и готов оказывать давление на Киев столько, сколько потребуется для выполнения этой цели. К такому выводу пришло издание The Japan Times.

«Президент России Владимир Путин все больше делает ставку на то, чтобы обратить вспять прозападный сдвиг Украины. Даже если он не отдаст приказ о вторжении этой зимой, он ясно дает понять, что будет продолжать оказывать давление на Киев, подкрепляя свои намерения угрозой применения силы. Он будет делать это до тех пор, пока не добьется своего», — говорится в статье.

Авторы также обращают внимание, что украинские лидеры до сих пор отказываются идти на компромисс на условиях Путина, тогда как Запад считает требование Кремля о российской сфере влияния в Восточной Европе бесперспективным.

«В лучшем случае странам предстоит долгий и опасный дипломатический путь к сложному урегулированию. Этот процесс может потребовать затраты многих ресурсов и отвлечь внимание Запада на многие месяцы», — пишет издание.

Посол Украины в Токио Сергей Корсунский ранее заявил, что Киев поддерживает притязания Японии на Курильские острова.