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Саакашвили спел гимн Украины в суде Тбилиси

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили развернул флаг и спел гимн Украины в суде Тбилиси. Кадры судебного заседания были показаны в эфире грузинского телеканала Mtavari Arkhi.

Экс-президент назвал все обвинения против него беспочвенными, обвинил прокуроров и суд в коррупции. Такое выступление вызвало скандал и перепалку в зале суда. Защита передала Саакашвили украинский флаг и включили гимн Украины, а бывший президент стал подпевать.

Сторонники политика устроили митинг в его поддержку во дворе суда. Они развернули плакаты с надписью «#Freemisha».

Ранее Саакашвили высказал свое мнение о возможном «нападении» России на Украину.

Саакашвили арестовали 1 октября в Грузии, куда он вернулся спустя 8 лет эмиграции. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили назвал себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста, она длилась 50 дней. 21 декабря объявили массовую голодовку его сторонники, они требовали освободить бывшего грузинского лидера.

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