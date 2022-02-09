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FT оценила последствия возможных санкций против России для Европы

FT: из-за антироссийских санкций в Европе могут пострадать энергетика, торговля, банковское дело

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Энергетика, торговля, промышленное производство, банковское дело и рынки Европы могут понести убытки в случае введения новых санкций в отношении России. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Европейские политики опасаются, что страны ЕС подготовлены к введению жестких антироссийских санкций хуже, чем Москва, которая предпринимает эффективные меры для защиты своей экономики.

Издание отмечает, что из-за введенных против России ограничений Европа может столкнуться с нарушением торговых связей, усилением инфляционного давления и ухудшением работы огромного количества предприятий.

Как указывает газета, Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Европейский союз, порядка 40% импорта природного газа блоком и почти треть импорта сырой нефти приходится на Российскую Федерацию.

«Правда в том, что в Европе нет замены российскому газу», — заявил ведущий аналитик по нефти и газу в BCS Global Markets Рональд Смит.

Главный экономист лондонской консалтинговой компании Capital Economics выразил мнение, что в случае российско-украинского конфликта цена на МВтч природного газа может достигнуть €180, как это было в декабре прошлого года.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Россия лучше подготовилась к санкциям Запада, чем ЕС — к перебоям с газом.

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Санкции против России
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