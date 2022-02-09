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Украина поддержала притязания Японии на Курилы

Посол Украины Корсунский заявил о поддержке позиции Токио в вопросе Курильских островов

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Посол Украины в Токио Сергей Корсунский заявил, что Киев поддерживает притязания Японии на Курильские острова. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы (Украина и Япония — прим.) находимся на расстоянии 10 тысяч километров друг от друга, и у нас у обоих есть территориальные проблемы с одной и той же страной. Это действительно уникальная ситуация», — отметил дипломат.

Также Корсунский напомнил о резолюции, которую принял парламент Японии. В документе японские политики выражают обеспокоенность ситуацией на границе Украины и возможным «российским вторжением».

Ранее посол США в Токио Рам Эмануэль заявил, что Вашингтон продолжает признавать «японский суверенитет» над южными островами Курильской гряды. По его словам, Россия и Япония должны заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила, что Соединенные Штаты через поддержку искусственных претензий Японии на южные Курильские острова тормозят развитие сотрудничества России и Японии.

Россия и Япония уже более 50 лет ведут диалог о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Главным камнем преткновения является вопрос статуса Курильских островов. Японская сторона считает своей территорией Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Хабомаи. Москва же занимает противоположную позицию в этом вопросе.

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