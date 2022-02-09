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МИД РФ потребовал провести арбитраж из-за визовых проблем с США

МИД РФ передал в ООН послание с требованием арбитража из-за визовых проблем с США

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Нэнси Сисель/РИА «Новости»

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил в интервью телеканалу «Россия 24», что передал генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в нем содержится требование о проведении арбитража из-за визовых проблем с США.

«Он [Лавров] перечисляет эти проблемы и требует от генсека начать процедуру арбитража по соответствующей статье со страной пребывания для того, чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечить условия для работы миссии при ООН», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что российское представительство при ООН испытывает давление, связанное с неурегулированностью этого вопроса с США, в частности проблемы касаются действующих дипломатов, которые по истечении визы не могут покинуть страну, даже если у них для этого есть серьезные гуманитарные поводы.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке ограничивают выдачу виз россиянам, ссылаясь на «нехватку персонала», в то время как Россия не создает препятствий для нормального функционирования американского посольства.

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