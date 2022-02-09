В ЕС предупредили о сплочении России и Китая в «противостоянии демократии»

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что совместное заявление Китая и России о международных отношениях может стать основанием для мощного альянса этих двух стран и их противостоянию демократии, передает ТАСС.

«Совместное заявление Китая и России, которое было мало замечено [Западом] за ситуацией на Украине, может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов. Сейчас, в отличие от холодной войны, противостояние происходит не между демократией и коммунизмом, а между демократией и авторитарными режимами, такими как Россия и Китай», — заявил Боррель.

Речь идет о заявлении о современных международных отношениях и глобальном устойчивом развитии, опубликованном после визита президента России Владимира Путина в Пекин 4 февраля. В нем говорилось, в частности, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, и ее продвижение и защита – общая задача всего мирового сообщества. Стороны также подтвердили «твердую взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов, государственного суверенитета и территориальной целостности», и выступили против вмешательства внешних сил в свои внутренние дела.

Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин выразили единодушие по многим актуальным вопросам: например, нежелание видеть расширение НАТО и дальнейшее размещение американских ракет в Европе и Азии.