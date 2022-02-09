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В Джорджии решили установить памятник действующему судье Верховного суда

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Global Look Press

Cенат Джорджии одобрил установку памятника судье Верховного суда США Кларенсу Томасу, уроженцу штата. Об этом сообщает Fox News Atlanta.

В том случае, если Палата представителей Джорджии одобрит инициативу сенаторов, памятник действующему судье будет установлен на капитолийском холме в Атланте, где располагаются здания органов власти региона.

«Судья Томас служит всей Америке и всей Джорджии вне зависимости от расы, пола, сообщества или культуры», — сообщил сенатор Джейсон Анавитарте, инициатор установки памятника.

При этом представители Демократической партии проголосовали против установки прижизненного памятника судье, обосновав свое решение тем, что Томас во время своей судейской работы поддерживал решения суда, по их мнению, навредившие темнокожим жителям США.

Ожидается, что нижняя палата Генеральной ассамблеи Джорджии, большинство в которой составляют республиканцы, поддержит инициативу.

Кларенс Томас родился в семье потомков освобожденных рабов в 1948 году, когда в штате еще действовали расистские «законы Джима Кроу». Он закончил Йельскую школу права, а в 1991-м назначен в Верховный суд США президентом Рональдом Рейганом. Томас, дольше всех остальных восьми своих коллег занимающий пост в Верховном суде, имеет репутацию самого консервативного судьи среди них.

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