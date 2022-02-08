Макрон после переговоров с Путиным подчеркнул важность диалога с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важности «требовательного» диалога с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны использовать все средства для поддержания требовательного и важного диалога с РФ в разных форматах <...> Приверженность возобновлению этого диалога и выполнению обязательств всех сторон была выражена публично президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказал Макрон.

По его словам, прошедшие в последние дни переговоры с Путиным и Зеленским «были скоординированы» во время телефонных разговоров, которые состоялись на прошлой неделе.

«И мы продолжим действовать на предстоящей неделе с простыми целями. Во-первых, [нужно] избежать войны. Мир и стабильность на европейском континенте — это наше достояние, и мы считаем, что обязаны сделать все, чтобы его сохранить», — подчеркнул президент Франции.

Встреча Макрона с Путиным проходила накануне, 7 февраля, и продлилась более пяти часов. Лидеры двух стран провели часть беседы за рабочим обедом, в ходе которого российский президент угостил Макрона осетриной, олениной и грушевым пирогом. По итогам переговоров состоялась пресс-конференция, после которой стороны проговорили еще около 20 минут.

Однако после французский лидер заявил, что в ходе их встречи чувствовалось напряжение.

На следующий день Макрон отправился в Киев — на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.