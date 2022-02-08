В США оценили немедленное ужесточение санкций против «Северного потока – 2»

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты выступают против немедленного ужесточения санкций против газопровода «Северный поток – 2». Об этом она рассказала в рамках еженедельного брифинга, видеозапись которого опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома.

«Существуют разногласия между нами <…> и некоторыми представителями в конгрессе, с теми, кто полагает, что введение санкций в отношении «Северного потока — 2» в данный момент будет эффективной мерой. Мы не соглашаемся. Мы считаем, что это просто средство воздействия», — рассказала Псаки.

Она подчеркнула, что данное влияние осуществляется за счет заявлений о том, что «проект не продвинется дальше в случае российского вторжения».

Псаки также переадресовала правительству Германии вопрос о том, почему канцлер страны Олаф Шольц во время прошедшей накануне визита в США ни разу не произнес название газопровода «Северный поток — 2».

Ранее Шольц сообщил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и в итоге приведет к дальнейшим серьезным последствиям для России, однако государства Запада стремятся к диалогу.