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Мужа Камалы Харрис эвакуировали из-за сообщения о минировании

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Anna Moneymaker/Getty Images

Секретная служба эвакуировала «второго джентльмена» Америки — супруга вице-президента США Камалы Харрис Дугласа Эмхоффа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его пул.

Мужчину вывели из школы в Вашингтоне, где он принимал участие в мероприятии на тему афроамериканской истории из-за информации об угрозе взрыва.

«Второй джентльмен был выведен из помещения... агентом Секретной службы. Агент сказал нечто вроде: «Нам нужно идти», — заявили в пуле Эмхоффа.

После этого были эвакуированы все находившиеся в школе люди. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис должны уйти в отставку, если они «любят свою страну». По ее словам, глава Белого дома потерпел «неудачу на всех уровнях» во внешней политике, в том числе «разрушил Афганистан» и поставил США в такую «ситуацию» с Россией. Экс-дипломат также выразила мнение, что американский лидер не преуспел и во внутренней политике.

Опрос, проведенный Pew Research Center, показал, что рейтинг одобрения Байдена к началу второго года его правления опустился до 41%.

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