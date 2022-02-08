Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Моргенштерн опроверг заявления о своей эмиграции 23:32
Байден высказался об амбициях Макрона 23:31
Выигравший серебро белорусский биатлонист поблагодарил за помощь в гонке... 23:24
Овечкин рассказал, как перенес коронавирус 23:23
Белый дом прокомментировал переговоры Путина и Макрона 23:16
Вирусолог назвал дату завершения волны COVID-19 в России 23:10
Глава Минобороны Украины Резников повторно заболел COVID-19 23:03
Российская экс-супруга Уайлда поздравила его с бронзой на Олимпиаде... 22:59
Поклонская рассказала о готовности проводить инспекции в странах СНГ 22:56
Названы первые признаки заражения «стелс-омикроном» 22:53

Посольство США раскритиковало Россию из-за минских соглашений

Посольство США считает, что Россия продвигает «искаженную интерпретацию» минских соглашений

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Посольство США на Украине написало в Twitter, что Москва продвигает «искаженную интерпретацию» минских соглашений и «делает вид», что не является стороной конфликта в Донбассе.

«Россия продвигает искаженную интерпретацию минских соглашений, в частности, настаивает на «автономии» подконтрольного России Донбасса. Нигде в минских соглашениях не упоминается слово «автономия», — заявили в американской дипмиссии.

При этом также утверждается, что Россия «нарушает режим прекращения огня, отказывается решать эту и другие проблемы и делает вид, что не сторона конфликта, который она разожгла». При этом Киев, считают в дипмиссии, неоднократно пытался добросовестно реализовать минские соглашения, «в том числе каждый год принимая закон об особом статусе» Донбасса.

Ранее подобную позицию высказал постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер. По его мнению, в текущий момент «налицо отход от реализации минских соглашений, а не движение в сторону их выполнения».

Комментируя минские соглашения, Киев пояснил, что у Украины есть свои «красные линии»: прямой диалог с ЛНР и ДНР, уступки в отношении территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и давление на принятие решений во внешней политике.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским сказал, что украинский лидер подтвердил готовность страны к исполнению так называемых минских соглашений. Французский лидер при этом назвал минские соглашения «единственной основой для урегулирования кризиса на Украине».

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть