Посольство США раскритиковало Россию из-за минских соглашений

Посольство США на Украине написало в Twitter, что Москва продвигает «искаженную интерпретацию» минских соглашений и «делает вид», что не является стороной конфликта в Донбассе.

«Россия продвигает искаженную интерпретацию минских соглашений, в частности, настаивает на «автономии» подконтрольного России Донбасса. Нигде в минских соглашениях не упоминается слово «автономия», — заявили в американской дипмиссии.

При этом также утверждается, что Россия «нарушает режим прекращения огня, отказывается решать эту и другие проблемы и делает вид, что не сторона конфликта, который она разожгла». При этом Киев, считают в дипмиссии, неоднократно пытался добросовестно реализовать минские соглашения, «в том числе каждый год принимая закон об особом статусе» Донбасса.

Ранее подобную позицию высказал постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер. По его мнению, в текущий момент «налицо отход от реализации минских соглашений, а не движение в сторону их выполнения».

Комментируя минские соглашения, Киев пояснил, что у Украины есть свои «красные линии»: прямой диалог с ЛНР и ДНР, уступки в отношении территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и давление на принятие решений во внешней политике.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским сказал, что украинский лидер подтвердил готовность страны к исполнению так называемых минских соглашений. Французский лидер при этом назвал минские соглашения «единственной основой для урегулирования кризиса на Украине».