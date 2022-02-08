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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Представитель ЕС заявил, что Россия не пытается захватить Украину

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Боррель: Россия не пытается захватить Украину

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Yves Herman/Reuters

Евросоюз не считает, что Россия пытается захватить Украину, но давит на Киев для пересмотра системы безопасности в Европе. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции, трансляцию которой вел Госдеп.

«Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», — объяснил Боррель.

Политик заявил, что не верит, что Москва собирается напасть на Киев «как Гитлер напал на СССР в 1941 году».

«Поэтому неверно говорить, что сейчас самый критический момент с окончания мировой войны. Сейчас самый сложный момент с окончания холодной войны», — считает Боррель.

Он также напомнил, что у Москвы есть озабоченности в сфере безопасности, в числе которых расширение НАТО на восток.

«Мы должны учитывать их озабоченности по безопасности и говорить о них», — подчеркнул представитель ЕС.

17 декабря 2021 года Россия обнародовала проекты двух договоров с США и Североатлантическим альянсом, в которых потребовала отказаться от дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины или иных постсоветских стран.

26 января США и Североатлантический альянс передали России свои письменные ответы на предложенные Кремлем гарантии безопасности.

Комментируя ответы западных коллег, президент России Владимир Путин сказал, что Вашингтон «просто обошел» эти вопросы, словно Москва их никогда не ставила.

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