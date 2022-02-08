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Глава комитета парламента Финляндии ушел в отставку из-за твита об Украине и НАТО

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Председатель парламентского комитета по иностранным делам Мики Ниикко заявил, что уходит с поста руководителя комитета после сообщения в Twitter об Украине и НАТО. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

В твите политик предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону или кому-то еще «выступить публично и сказать, что Украина не вступит в НАТО». Сообщение вызвало возмущение и критику, так как оно противоречит официальной внешнеполитической стратегии Финляндии, которая гласит, что любое государство имеет право самостоятельно принимать решения в области внешней политики.

Позже депутат удалил свой твит и разместил новый, уточнив, что считает перспективу вступления Украины в альянс нереалистичной.

Он признал, что твит был написан небрежно, а каждая страна имеет право на самоопределение.

«Меня очень беспокоит, удастся ли дипломатии избежать полномасштабной войны. Из-за моего неосторожного твита я уйду с поста председателя комитета по иностранным делам на завтрашнем заседании», — заявил депутат.

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