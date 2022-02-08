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Экс-президент Молдавии Додон: Запад пытается «втиснуть» Молдавию в антироссийскую повестку

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Михай Карауш/РИА «Новости»

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Запад пытается использовать страну в антироссийской повестке, оказывая давление на руководство республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нас «накачивает» Запад, чтобы использовать против России, это не наша повестка, нас пытаются втиснуть в ту повестку, которая идет в мире. А мы видим, что в мире пытаются создать антироссийский альянс, но нам не надо в этом участвовать, мы нейтральная страна», — рассказал Додон.

Он высказал сомнение, что у текущей власти Молдавии существует свобода выбора принимать решения в вопросах геополитики. Додон также подчеркнул, что республике нужно сохранять нейтральный статус, поскольку ее оборонительная способность невысока.

Ранее экс-президент Молдавии заявил, что в сложившемся в Молдавии кризисе виноваты текущий президент страны Майя Санду, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) и поддерживающие ее западные страны. По его словам, о резком росте цен и других кризисных явлениях социалисты предупреждали в ходе двух избирательных кампаний.

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