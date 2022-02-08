Посла Белоруссии вызвали в МИД Армении из-за заявления Лукашенко

Министерство иностранных дел Армении вызвало посла Белоруссии Александра Конюка после заявления президента Александра Лукашенко о неизбежности вступления Армении в Союзное государство. Об этом пресс-секретарь МИД Ваан Унанян рассказал Sputnik Армения.

В интервью телеведущему Владимиру Соловьеву Лукашенко о вступлении Армении сказал следующее: «Армении деваться некуда. Вы что, думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели, Никол Воваевич это увидел».

Ранее вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян ответил на вопрос журналистов о перспективе членства Армении в союзе: «Нет, такие обсуждения не ведутся». По его словам, такие предложения звучат уже не первый раз. Он отметил, что армяне и белорусы — братские народы, у стран дружественные отношения и никакое заявление не может повлиять на эту дружбу.

Лукашенко допустил, что и Украина может войти в Союзное государство через 15 лет. «Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — ответил он на вопрос журналиста Владимира Соловьева о том, какая из стран могла бы войти в единую территорию безопасности, экономики и перемещения граждан.

Кроме того, в союз войдут Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, уверен президент Белоруссии.