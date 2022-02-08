Киев пообещал журналистам санкции за поездки в Донбасс не через Украину

Украинские власти пообещали ввести санкции в отношении журналистов, которые ездят в самопровозглашенные республики Донбасса не через подконтрольную Киеву территорию, сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Telegram-канале.

«У меня вопрос не к боевикам, оценку действиям которых даст либо суд, либо трибунал, а к журналистам, которые под соусом стандартов давать информацию всех сторон легитимизируют терроризм», — сказал глава Минкульта.

Как он утверждает, иностранный журналист может въезжать на неподконтрольную Киеву часть Донбасса только через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения, а посещение этих территорий иным способом будет считаться нарушением законов Украины и повлечет соответствующие санкции независимо от того, журналист какой страны совершил нарушение.

Агентство Reuters ранее взяло интервью у главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина.

Как полагает Ткаченко, риторику Пушилина можно описать фразой «Путин памаги» (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее сообщалось, что военный ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ.