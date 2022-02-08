Названы методы США по выставлению РФ агрессором в украинском кризисе

Попытки американских СМИ выставить Россию в негативном свете в контексте украинского кризиса стали слишком очевидны даже для самих американцев. Об этом сообщает Дэвид Бромвич в статье для The Nation.

Журналист отметил, что множество материалов по этой теме вообще не должны были быть опубликованы из-за большого количества фактических ошибок. Например, Бромвич назвал особенно вовлеченной в пропагандистскую кампанию против Москвы газету The New York Times. Он проанализировал публикации издания за январь 2022 года и пришел к выводу, что сотрудники NYT осознанно вводят читателей в заблуждение.

«Авторы утверждают о существовании «кризиса безопасности, который Россия спровоцировала, окружив Украину с трех сторон». Следует обратить внимание: Россия «окружила» Украину, а не НАТО приперло РФ к стенке. Трояновский с Сангером (журналисты NYT) подчеркивают, что «по данным Белого дома», Россия «отправляет диверсантов, чтобы создать предлог для вторжения», — утверждает Бромвич.

Он подчеркнул, что его коллеги из NYT в резких заявлениях и прогнозах достаточно редко ссылаются на авторитетные источники.

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что странам Запада пора прекратить необоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения.