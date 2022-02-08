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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Финляндии раскритиковали политика за заявление о невозможности вступления Украины в НАТО

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Сразу несколько политических партий Финляндии выступили с осуждением твита председателя парламентского комитета по иностранным делам, депутата от партии «Истинные финны» Мики Ниикко, где он заявил, что нужно прямо сказать, что Украина никогда не вступит в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

В твите, который позже был удален, Ниикко предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону или кому-то еще «выступить публично и сказать, что Украина не вступит в НАТО». В своем заявлении Ниикко написал, что в ином случае переговоры провалились с точки зрения России, а «последствия будут ужасны». Политик также задался вопросом, «нет ли на Западе одного мудрого руководителя, знающего Россию?».

Заявление Ниикко вызвало шквал возмущения, ведь оно противоречит официальной линии Финляндии, которая придерживается мнения, что любое государство имеет право самостоятельно принимать решения в области внешней политики.

Молодежное отделение партии «Истинные финны» призвало к отставке Ниикко с поста председателя комитета по иностранным делам.

Парламентская фракция Коалиционной партии объявила, что намерена потребовать объяснений от депутата.

Фракция «Истинных финнов» рассмотрит данный вопрос в четверг. По словам председателя партии Риикки Пурра, в ключевых вопросах внешней политики Финляндии следует воздержаться от комментариев, которые противоречат официальной линии, и председатель комитета по иностранным делам парламента страны не должен публиковать подобные заявления.

Ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Киеву не следует рассчитывать на защиту со стороны НАТО в случае возможного конфликта с Россией, ссылки на пятую статью Устава организации в данном случае неуместны.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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